США усиливают давление на Владимира Зеленского, чтобы он согласился на американский план завершения конфликта. Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, Вашингтон активно продвигает свою инициативу, обсуждаемую и с российской стороной.

Положение Зеленского ослаблено внутренними проблемами, включая коррупционные скандалы в его окружении. Это, наряду с успехами России на фронте, ограничивает его возможности для манёвра. При этом сам план содержит для Киева неприемлемые условия.

Согласно данным The Telegraph, инициатива включает 28 пунктов. Источники издания утверждают, что Украина должна сократить армию вдвое, отказаться от ракет большой дальности и вывести войска с подконтрольной ей части Донбасса. По словам осведомленного источника, для Киева это равносильно «полной капитуляции», на которую Зеленский не готов согласиться.

План урегулирования, по данным СМИ, также предполагает предоставление официального статуса Русской православной церкви на территориях, контролируемых Россией, и возвращение русскому языку статуса государственного.

Как ранее сообщал Life.ru, в Киеве и европейских столицах вызвала шок информация об утечке, касающейся якобы секретных американо-российских переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Согласно данным СМИ, американский спецпосланник Стив Уиткофф приступил к разработке плана после встречи со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. В Евросоюзе особое удивление вызывает то, что инициатива исходит от администрации Дональда Трампа, которая ранее давала ситуации довольно резкие оценки.