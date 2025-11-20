Зеленский не хочет обсуждать новый план США по урегулированию конфликта

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Турции была отменена, потому что бывший комик не желает обсуждать американский план урегулирования. Об этом сообщает портал Axios.

Дополнительными причинами отмены переговоров называют коррупционный скандал в украинской энергетике, а также настойчивость Зеленского в обсуждении альтернативного плана, разработанного при участии европейских партнёров. Президент США Дональд Трамп поддержал решение своего спецпосланника о переносе встречи.

Уиткофф ранее обсудил детали предстоящих переговоров с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым во время встречи в Майами. На этой встрече согласовывались параметры будущего диалога. Участникам удалось достичь «некоторого понимания» по ключевым пунктам будущего плана. Владимир Зеленский дал Умерову полномочия вести эти переговоры, а его позиция уже была учтена при формировании предложений Вашингтона.