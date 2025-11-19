На фоне коррупционного скандала на Украине остатки власти Владимира Зеленского рушатся на глазах, а Запад усиливает давление, заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, сегодня и западные кураторы, и часть фракции «Слуга народа» требуют отставки главы офиса Андрея Ермака, что лишь усилит кризис для киевского режима.

Эксперт отметил, что Зеленский пытается нивелировать политический кризис через организацию международных встреч, однако западные партнёры начинают избегать контактов с ним, мешая создать «дешёвый информационный шум», чтобы отвлечь внимание от коррупционного скандала.

«Но на Западе тоже не дураки сидят. <...> Мы видим, как Лондон отказался от приёма Зеленского», — обратил внимание собеседник телеканала «Звезда».

В условиях обостряющегося кризиса Запад может принудить Зеленского к принятию непопулярного закона о всеобщей мобилизации с 18 лет в качестве формы «искупления вины». Однако такие меры лишь усугубят распад киевского режима, уверен политолог.