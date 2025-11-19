Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отменил запланированную поездку в Турцию, где должен был провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в США и на Украине.

Уиткофф ранее обсудил детали предстоящих переговоров с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым во время встречи в Майами. На этой встрече согласовывались параметры будущего диалога с украинским лидером.

Источники во вторник утверждали, что переговоры Уиткоффа и Зеленского должны были пройти в Турции. Однако позднее появились сообщения о том, что отменена и встреча спецпосланника с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. Это произошло на фоне коррупционного скандала на Украине.

Ранее в прессе также появлялись сведения о том, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят «закрытые» консультации с Россией.