19 ноября, 09:32

Axios: Уиткофф отменил встречу с Зеленским в Турции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отменил запланированную поездку в Турцию, где должен был провести встречу с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в США и на Украине.

Уиткофф ранее обсудил детали предстоящих переговоров с главой СНБО Украины Рустемом Умеровым во время встречи в Майами. На этой встрече согласовывались параметры будущего диалога с украинским лидером.

Источники во вторник утверждали, что переговоры Уиткоффа и Зеленского должны были пройти в Турции. Однако позднее появились сообщения о том, что отменена и встреча спецпосланника с руководителем офиса Зеленского Андреем Ермаком. Это произошло на фоне коррупционного скандала на Украине.

Ранее в прессе также появлялись сведения о том, что США разрабатывают новый план урегулирования конфликта на Украине и проводят «закрытые» консультации с Россией.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Турция
  • США
  • Стив Уиткофф
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Политика
