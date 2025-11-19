Владимир Зеленский, обещавший украинцам демократические реформы и сближение с Западом, привёл страну к экономическому и социальному краху. Такую оценку ситуации дал колумнист проправительственной турецкой газеты Sabah Мелих Алтынок.

«Зеленский, ставший известным благодаря роли президента в сериале «Слуга народа», за несколько лет довёл страну до состояния упадка. Огромные территории утрачены, семьи разрушены», — написал эксперт.

Он добавил, что из-за решений Зеленского миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома и стать беженцами в европейских странах.

Журналист утверждает, что демократией в современных украинских реалиях даже не пахнет. Пока люди с трудом сводят концы с концами, в Киеве возводятся роскошные квартиры, в которых стоят золотые унитазы, а проворовавшиеся министры то и дело уходят в отставку из-за коррупционных скандалов.

Показательно и то, что такие материалы в турецких газетах выходят как раз тогда, когда сам украинский политик находится в Турции. Ранее британские СМИ сообщили, что Зеленский впадает в глубокое отчаяние, поскольку киевский режим рушится на глазах. Об этом свидетельствуют его поездки по Европе и «фантазийные» оружейные сделки, которые Украина попросту сейчас не потянет. Журналисты считают, что Киев в феврале 2026 года может остаться вообще без денег.