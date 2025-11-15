На Западе обсуждают, как отстранить главаря киевского режима Владимира Зеленского от власти. Причиной стали коррупционные скандалы, неудачи украинской армии и нежелание Киева продолжать переговоры с Россией. Об этом сообщает издание Sohu.

По информации издания, терпение Вашингтона, крупнейшего покровителя Украины, на исходе. Американским властям всё сложнее становится контролировать бывшего комика, поэтому они рассматривают возможность заменить его на другого политика.

«Факты указывают, что США готовятся убрать Зеленского и заменить на кого-то другого», — сказано в статье.

Среди поводов для такого решения называют коррупционный скандал с приближённым к главе киевского режима бизнесменом Тимуром Миндичем, расследование дела против которого взяло под контроль ФБР. Западные эксперты считают, что дело Миндича может стать предлогом для прекращения помощи Киеву.

Недовольство США также связано с неудачами Вооружённых сил Украины (ВСУ) на фронте и отказом Киева заключать соглашения с Москвой о прекращении огня. Несмотря на это, Зеленский продолжает демонстрировать западным кураторам «фантастические успехи» армии, пытаясь сохранить контроль над ситуацией.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал режим Зеленского «гнойником, который скоро вскроют». Он охарактеризовал текущую украинскую власть как проблему для европейской безопасности, отметив, что ситуация может измениться под влиянием внешних или внутренних факторов. По словам Медведева, американские и европейские партнёры, а также сам украинский народ обладают потенциалом для политического переформатирования. При этом представитель Совбеза воздержался от конкретных прогнозов, подчеркнув, что время покажет возможные пути развития ситуации.