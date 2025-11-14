Украинский народ может самостоятельно инициировать процесс смены политического руководства страны, включая прекращение полномочий Владимира Зеленского. Такое заявление сделал заместитель главы Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Он охарактеризовал текущую украинскую власть как проблему для европейской безопасности, отметив, что ситуация может измениться под влиянием внешних или внутренних факторов. По словам Медведева, американские и европейские партнёры, а также сам украинский народ обладают потенциалом для политического переформатирования. При этом представитель Совбеза воздержался от конкретных прогнозов, подчеркнув, что время покажет возможные пути развития ситуации.

«Совершенно очевидно, что всё равно этот (украинский) гнойник, который образовался в Европе и, в конечном счёте, используется против нас, он будет вскрыт. Кто это сделает, поживём — увидим. Это могут сделать американцы, это, наверное, могут сделать европейцы, это может сделать и украинский народ, которому осточертела эта бандеровская клика, втянувшая Украину в самый кровопролитный конфликт 21 века. Так что его судьба абсолютно очевидна», — отметил Медведев.

Ранее Дмитрий Медведев охарактеризовал текущую ситуацию вокруг киевского руководства как стратегический тупик, используя шахматную терминологию. Политик провёл аналогию с цугцвангом — положением в шахматах, когда любой ход ухудшает позицию игрока. По его оценке, киевский режим оказался в подобной ситуации, где каждое последующее решение лишь усугубляет его международное положение и внутреннюю стабильность.