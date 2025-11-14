Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев провёл резкую параллель, отметив, что киевский режим зашёл в тупик, сравнимый с шахматным цугцвангом, где проигрыш предопределён. Как сообщил политик в своем Telegram-канале, клика в Киеве «ожидаемо попала в эту ловушку», поскольку каждый прожитый день лишь ухудшает её позиции на глобальной арене.