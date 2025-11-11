Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
11 ноября, 09:37

6-я армия освободила восточную часть Купянска от сил ВСУ

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Подразделения группировки «Запад» полностью установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, где продолжается ликвидация блокированных украинских военных. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

«В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что противник, не оставляя попыток выручить свои окружённые подразделения, в течение суток предпринял атаку. Отмечается, что на юге населенного пункта Купянск-Узловой была отражена попытка атаки со стороны 1-й бригады нацгвардии, целью которой являлось деблокирование.

Ранее Life.ru писал, что бойцам ВС РФ удалось ликвидировать группу бойцов ВСУ рядом с Купянском. Российские военные в ходе штурма выбили украинских бойцов с укреплённых позиций в одном из городов, установив контроль над городским хлебокомбинатом. Сообщается, что в районе Купянска продолжается уничтожение окруженной группировки ВСУ силами 6-й армии. На подступах к городу также был уничтожен тяжёлый мостовой переход ТММ-3.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
