Подразделения группировки «Запад» полностью установили контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, где продолжается ликвидация блокированных украинских военных. Об этом проинформировало Министерство обороны Российской Федерации.

«В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника. Полностью освобождена восточная часть города», — говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что противник, не оставляя попыток выручить свои окружённые подразделения, в течение суток предпринял атаку. Отмечается, что на юге населенного пункта Купянск-Узловой была отражена попытка атаки со стороны 1-й бригады нацгвардии, целью которой являлось деблокирование.

Ранее Life.ru писал, что бойцам ВС РФ удалось ликвидировать группу бойцов ВСУ рядом с Купянском. Российские военные в ходе штурма выбили украинских бойцов с укреплённых позиций в одном из городов, установив контроль над городским хлебокомбинатом. Сообщается, что в районе Купянска продолжается уничтожение окруженной группировки ВСУ силами 6-й армии. На подступах к городу также был уничтожен тяжёлый мостовой переход ТММ-3.