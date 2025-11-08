Наши парни ликвидировали группу бойцов ВСУ в боях возле Купянска
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ВС РФ успешно провели операцию по ликвидации группы вооружённых формирований, пытающихся закрепиться в окрестностях Купянска. Как рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Лаврик, бойцы российской армии обезвредили десяток бойцов ВСУ, занимавших оборону на важных позициях города.
«В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать свои последние позиции», — цитирует Лаврика пресс-служба Минобороны.
Кроме того, Лаврик рассказывал о продвижении «Запада» в Купянске. Отряд продолжает выполнять поставленную задачу по освобождению западной части города от ВСУ. Лаврик также уточнил, что в настоящее время их силы продолжают зачистку на улицах Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская.
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