Ситуация с бензином
Специальная военная операция
Мессенджер MAX

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 ноября 2025, 09:21

Наши парни ликвидировали группу бойцов ВСУ в боях возле Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

ВС РФ успешно провели операцию по ликвидации группы вооружённых формирований, пытающихся закрепиться в окрестностях Купянска. Как рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Лаврик, бойцы российской армии обезвредили десяток бойцов ВСУ, занимавших оборону на важных позициях города.

«В ходе боевых действий уничтожили десять боевиков, пытавшихся удерживать свои последние позиции», — цитирует Лаврика пресс-служба Минобороны.

Экс-генерал Минобороны: Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям
Экс-генерал Минобороны: Полигон на Новой Земле готов к ядерным испытаниям

Кроме того, Лаврик рассказывал о продвижении «Запада» в Купянске. Отряд продолжает выполнять поставленную задачу по освобождению западной части города от ВСУ. Лаврик также уточнил, что в настоящее время их силы продолжают зачистку на улицах Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar