ВС РФ успешно провели операцию по ликвидации группы вооружённых формирований, пытающихся закрепиться в окрестностях Купянска. Как рассказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка группировки «Запад» с позывным Лаврик, бойцы российской армии обезвредили десяток бойцов ВСУ, занимавших оборону на важных позициях города.

Кроме того, Лаврик рассказывал о продвижении «Запада» в Купянске. Отряд продолжает выполнять поставленную задачу по освобождению западной части города от ВСУ. Лаврик также уточнил, что в настоящее время их силы продолжают зачистку на улицах Левадный въезд, 1-я Западная и Сеньковская.