Штурмовой отряд Вооруженных сил РФ продолжает операцию по зачистке железнодорожной станции «Купянск-Сортировочная» в Харьковской области. Как сообщил командир 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, его подразделение ведёт бои и наносит поражение противнику в районе Купянска-Узлового.

Ранее в Министерстве обороны России прокомментировали заявления Владимира Зеленского о ситуации в Купянске. В ведомстве предположили, что украинский лидер либо утратил связь с реальностью, либо пытается скрыть правду, понимая безысходность положения ВСУ.

Купянск является ключевым логистическим и транспортным узлом на северо-востоке Харьковской области. Через город проходят важнейшие железнодорожные линии и автодороги. Контроль над ним позволяет управлять поставками вдоль всей линии фронта. Ранее сообщалось, что российские войска освободили территорию хлебокомбината в Купянске.