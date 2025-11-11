Россия и США
11 ноября, 06:09

Новый прорыв Армии России в Купянске: занята нефтебаза и ж/д узлы

Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские подразделения продвинулись на востоке Купянска и установили контроль над нефтебазой, а также двумя железнодорожными станциями. Об этом сообщил командир штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, чьи слова опубликованы Минобороны РФ.

«Зачищена от боевиков ВСУ улица Дзержинского, овладели нефтебазой на восточной окраине Купянска. Полностью взяты под контроль и освобождены от ВСУ железнодорожные станции Оливино, Парк восточного прибытия», — докладывает командир. Отряд продолжает «боевые действия по зачистке железнодорожной станции Купянск Сортировочная» и наносит удары по позициям противника в районе Купянска-Узлового.

Ранее Life.ru писал, что бойцам ВС РФ удалось ликвидировать группу бойцов ВСУ рядом с Купянском. Наши военные обезвредили десяток бойцов ВСУ, занимавших оборону на важных позициях города. Они освободили территорию городского хлебокомбината. По данным МО РФ, окружённая в Купянске группировка противника продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. В районе города уничтожен тяжёлый механизированный мост ТММ-3.

