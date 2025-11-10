Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 10:57

Российские войска освободили территорию хлебокомбината в Купянске

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска продолжают наступление в районе Купянска Харьковской области. По информации командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, им удалось взять под контроль территорию хлебокомбината и занять семь крупных зданий на улице Дзержинского.

Ловец — о продвижении в Купянске. Видео © Telegram / Минобороны России

«Отряд продолжает выполнять задачу в промзоне восточной части Купянска. Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий. В течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которые боевики использовали как укрепрайон», — приводит пресс-служба Минобороны слова бойца.

По его словам, российские войска сейчас проводят разведку и атакуют позиции противника в лесополосе к юго-востоку от станции Оливино.

Киев перебросил женщин-военнослужащих под Купянск, но они сбежали с передовой
Киев перебросил женщин-военнослужащих под Купянск, но они сбежали с передовой

Ранее Life.ru писал, что бойцам ВС РФ удалось ликвидировать группу бойцов ВСУ рядом с Купянском. Наши военные обезвредили десяток бойцов ВСУ, занимавших оборону на важных позициях города.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar