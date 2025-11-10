Российские войска освободили территорию хлебокомбината в Купянске
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска продолжают наступление в районе Купянска Харьковской области. По информации командира штурмового отряда 1486-го мотострелкового полка с позывным Ловец, им удалось взять под контроль территорию хлебокомбината и занять семь крупных зданий на улице Дзержинского.
Ловец — о продвижении в Купянске. Видео © Telegram / Минобороны России
«Отряд продолжает выполнять задачу в промзоне восточной части Купянска. Полностью освободили территорию комбината хлебобулочных изделий. В течение суток существенно продвинулись по улице Дзержинского, освободив семь крупных строений и одно заводское техническое сооружение, которые боевики использовали как укрепрайон», — приводит пресс-служба Минобороны слова бойца.
По его словам, российские войска сейчас проводят разведку и атакуют позиции противника в лесополосе к юго-востоку от станции Оливино.
Ранее Life.ru писал, что бойцам ВС РФ удалось ликвидировать группу бойцов ВСУ рядом с Купянском. Наши военные обезвредили десяток бойцов ВСУ, занимавших оборону на важных позициях города.
