Киев перебросил женщин-военнослужащих под Купянск, но они сбежали с передовой
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Киев испытывает острый голод в количестве солдат ВСУ. Так, под Купянск командование не смогло собрать нужное число резервистов-мужчин и туда отправили семь женщин, которые сразу сбежали с передовой. Об этом пишет SHOT, напоминая, что ВС РФ уже освободили 90% города.
По данным разведки, отправленные Киевом под Купянск женщины числились операторами дронов. Как только они прибыли на позиции ВСУ, то спешно собрали вещи и дезертировали. На данный момент потери украинской армии на этом участке фронта достигли трёх тысяч человек и число ежедневно увеличивается. Около 100 бойцов ВСУ взято в плен. Известно о пяти случаях убийства мирных жителей, все они были убиты украинскими FPV-дронами.
Как уже писал Life.ru, в «котле» на Купянском направлении зажато до 5 тысяч украинских военнослужащих. Окружённая в Купянске группировка ВСУ продолжает уничтожаться штурмовыми отрядами российской 6-й армии. Сегодня стало известно, что наши парни почти зачистили запад Купянска.
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