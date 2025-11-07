Киев испытывает острый голод в количестве солдат ВСУ. Так, под Купянск командование не смогло собрать нужное число резервистов-мужчин и туда отправили семь женщин, которые сразу сбежали с передовой. Об этом пишет SHOT, напоминая, что ВС РФ уже освободили 90% города.

По данным разведки, отправленные Киевом под Купянск женщины числились операторами дронов. Как только они прибыли на позиции ВСУ, то спешно собрали вещи и дезертировали. На данный момент потери украинской армии на этом участке фронта достигли трёх тысяч человек и число ежедневно увеличивается. Около 100 бойцов ВСУ взято в плен. Известно о пяти случаях убийства мирных жителей, все они были убиты украинскими FPV-дронами.