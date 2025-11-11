Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 09:24

Армия России освободила Новоуспеновское в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные освободили населённый пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Взять село под контроль удалось благодаря подразделениям группировки войск «Восток», которые продвинулись в глубь обороны противника.

Новоуспеновское находится близ города Гуляйполе. По данным на 2001 год, там проживало 55 человек.

Кроме того, в районах населённых пунктов Даниловка, Орестополь и Нечаевка Днепропетровской области, а также Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области были нанесены поражения формированиям двух механизированных, одной штурмовой бригад и одного штурмового полка ВСУ. Противник потерял до 205 военнослужащих, а также лишился четырёх автомобилей и трёх складов материальных средств.

6-я армия освободила восточную часть Купянска от сил ВСУ
6-я армия освободила восточную часть Купянска от сил ВСУ

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Политика
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar