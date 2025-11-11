Армия России освободила Новоуспеновское в Запорожской области
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские военные освободили населённый пункт Новоуспеновское в Запорожской области. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Взять село под контроль удалось благодаря подразделениям группировки войск «Восток», которые продвинулись в глубь обороны противника.
Новоуспеновское находится близ города Гуляйполе. По данным на 2001 год, там проживало 55 человек.
Кроме того, в районах населённых пунктов Даниловка, Орестополь и Нечаевка Днепропетровской области, а также Рыбное, Сладкое и Новое Запорожской области были нанесены поражения формированиям двух механизированных, одной штурмовой бригад и одного штурмового полка ВСУ. Противник потерял до 205 военнослужащих, а также лишился четырёх автомобилей и трёх складов материальных средств.
