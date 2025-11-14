Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 08:13

Медведев заявил о назревающем коллапсе на Украине из-за энергетического кризиса

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Энергетическая инфраструктура Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В энергетике (Украины. — Прим. Life.ru) нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет ещё есть, но с перебоями. С теплом плохо», — написал Медведев на платформе Max.

Медведев заявил об угрозе обрушения линии фронта ВСУ
Медведев заявил об угрозе обрушения линии фронта ВСУ

Напомним, ранее в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar