Медведев заявил о назревающем коллапсе на Украине из-за энергетического кризиса

Энергетическая инфраструктура Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«В энергетике (Украины. — Прим. Life.ru) нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет ещё есть, но с перебоями. С теплом плохо», — написал Медведев на платформе Max.