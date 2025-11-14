Медведев заявил о назревающем коллапсе на Украине из-за энергетического кризиса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio
Энергетическая инфраструктура Украины находится на грани коллапса из-за российских ударов. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«В энергетике (Украины. — Прим. Life.ru) нарастает коллапс, вызванный российскими ударами. Пока свет ещё есть, но с перебоями. С теплом плохо», — написал Медведев на платформе Max.
Напомним, ранее в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) заявили, что киевские коррупционеры отмыли около 100 миллионов долларов на отрасли энергетики. В Европе уже прочат Украине проблемы с дальнейшим финансированием из-за такого скандала в команде Зеленского. Сам глава киевского режима открестился от дружбы с Миндичем и заявил, что якобы давно не общается с ним.
