Медведев заявил об угрозе обрушения линии фронта ВСУ

Окружение украинских сил на передовой способно привести к обрушению всей линии фронта для Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий», — написал он.

По его словам, ситуация на отдельных участках становится критической для украинских войск и может привести к масштабным потерям.

Между тем российские силы улучшают положение в зоне СВО, продвигаясь вглубь линии фронта. Ранее Life.ru сообщал, как под Красноармейском (укр. Покровск) в плен к российским бойцам сдались элитные морские пехотинцы ВСУ. Они рассказали, что несколько дней выживали, поедая крыс.