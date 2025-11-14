Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 ноября, 07:13

Медведев заявил об угрозе обрушения линии фронта ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Окружение украинских сил на передовой способно привести к обрушению всей линии фронта для Киева. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своём телеграм-канале.

«Окружение войск потенциально грозит обрушить всю линию фронта. А там, глядишь, новые утраты территорий», — написал он.

По его словам, ситуация на отдельных участках становится критической для украинских войск и может привести к масштабным потерям.

Медведев заявил о попадании «зелёной гниды» в цугцванг
Медведев заявил о попадании «зелёной гниды» в цугцванг

Между тем российские силы улучшают положение в зоне СВО, продвигаясь вглубь линии фронта. Ранее Life.ru сообщал, как под Красноармейском (укр. Покровск) в плен к российским бойцам сдались элитные морские пехотинцы ВСУ. Они рассказали, что несколько дней выживали, поедая крыс.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Дмитрий Медведев
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar