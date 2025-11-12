Под Красноармейском (украинское название Покровск) в плен к российским бойцам сдались элитные морские пехотинцы ВСУ. Они рассказали, что несколько дней питались крысами, так как сухпайки НАТО давно закончились, а украинское командование не присылало провизию и резервы, совсем забыв про них. Об этом пишет Mash.

Под Красноармейском в плен сдались морпехи ВСУ. Видео © Telegram / Mash

Морские пехотинцы из 38-й бригады находились на позициях вместе с десантниками из 25-й бригады, артиллеристами, инженерами, теробороновцами и мехбригами. До попадания в «котёл» морпехи получали продукты по воздуху при помощи беспилотников. Когда дроны перестали прилетать, вэсэушники попытались прорвать кольцо, но потерпели неудачу и многие из них были ликвидированы.

Выжившие украинские военные спрятались и стали доедать остатки провианта: тушёнку, крекеры, конфеты. После чего перешли на крыс. Хотя морпехи относились к элитному подразделению и были обучены инструкторами НАТО, продержались они всего три дня, а заем вышли к военнослужащим РФ с поднятыми руками.