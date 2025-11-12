Россия и США
12 ноября, 10:19

Кольцо сомкнулось: Попытки ВСУ вырваться из «котла» под Красноармейском провалились

ВС РФ окружили украинских военных в ДНР под Красноармейском

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные замкнули кольцо вокруг подразделений ВСУ в Донецкой Народной Республике. Речь идет о районе Мирноградской (Димитровской) агломерации на Покровском направлении.

Как сообщает «Военное обозрение», сопротивление украинских бойцов, оставшихся на этом участке, было подавлено. Издание утверждает, что все попытки противника деблокировать окружённых военных на данный момент провалились.

Ранее сообщалось, что подразделения российской Центральной группировки войск достигли значительного продвижения в Красноармейске ДНР, освободив 244 здания за сутки. На данном этапе российские штурмовые отряды наступают на микрорайон «Динас», ведут бои на северо-западе и востоке Центрального района, а также зачищают территорию западной промзоны.

