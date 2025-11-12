ВС РФ полностью зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР
Силы российской группировки войск «Центр» завершили зачистку населённого пункта Сухой Яр в ДНР от ВСУ. Информацию подтвердили в Минобороны России.
«Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.
Ранее сообщалось, что подразделения российской Центральной группировки войск достигли значительного продвижения в Красноармейске ДНР, освободив 244 здания за сутки. В настоящее время российские штурмовые группы продолжают наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также проводят зачистку западной промзоны.
