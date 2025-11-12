Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 ноября, 09:54

ВС РФ полностью зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Силы российской группировки войск «Центр» завершили зачистку населённого пункта Сухой Яр в ДНР от ВСУ. Информацию подтвердили в Минобороны России.

«Завершена зачистка от украинских боевиков населенного пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке военного ведомства.

Генерал призвал ВС РФ максимально эффективно использовать ближайшие полтора месяца СВО
Генерал призвал ВС РФ максимально эффективно использовать ближайшие полтора месяца СВО

Ранее сообщалось, что подразделения российской Центральной группировки войск достигли значительного продвижения в Красноармейске ДНР, освободив 244 здания за сутки. В настоящее время российские штурмовые группы продолжают наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также проводят зачистку западной промзоны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • ВС РФ
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar