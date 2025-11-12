ВС РФ полностью зачистили от ВСУ Сухой Яр в ДНР

Ранее сообщалось, что подразделения российской Центральной группировки войск достигли значительного продвижения в Красноармейске ДНР, освободив 244 здания за сутки. В настоящее время российские штурмовые группы продолжают наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также проводят зачистку западной промзоны.