Минобороны России сообщило, что подразделения Центральной группировки войск продвинулись в Красноармейске ДНР и за сутки освободили 244 здания.

По данным ведомства, российские штурмовые группы продолжают наступление в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также проводят зачистку западной промзоны.

Продвижение, как уточнили в Минобороны, идёт по нескольким направлениям одновременно.

Красноармейск (украинское название — Покровск) находится в Донецкой Народной Республике и является одним из ключевых транспортных узлов региона. Город долгое время оставался под контролем украинских сил и рассматривался ими как важная опорная точка на западном направлении. Бои за Красноармейск продолжаются уже несколько месяцев: стороны активно используют артиллерию и ведут уличные столкновения, поскольку город плотно застроен и имеет развитую промышленную зону.