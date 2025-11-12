Конфликт на Украине может завершиться в кратчайшие сроки, однако этому препятствуют западные партнёры Киева, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов. Его позицию поддержал заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов. По его словам, российским войскам необходимо максимально эффективно использовать ближайшие полтора месяца до ухудшения погодных условий.

«Потому что через месяц-полтора на линии соприкосновения проблемы возникнут. Погодные условия скажутся, дороги раскиснут, снег появится — проходить будет трудно. И мы получим забуксовку всех наших мероприятий. А передышку получит обратная сторона, то есть ВСУ», — отметил собеседник «Царьграда».

Он подчеркнул, что Армия России обладает необходимым опытом для действий в таких условиях, и должна стремиться к максимальной результативности в текущий период. По мнению эксперта, прекращение боевых действий на текущих рубежах нанесёт серьёзный психологический удар по европейским странам, находящимся в идеологическом противостоянии с РФ.

«Я думаю, что они могут даже оказаться на грани катастрофы по развалу Европейского союза. Уж очень много проблем у них. Но до этого, я думаю, всё равно не дойдёт», — заключил генерал.

Напомним, ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт на Украине мог бы завершиться в кратчайшие сроки при условии начала прямого диалога между Москвой, странами Евросоюза и НАТО. По словам дипломата, главным препятствием для мирного урегулирования остаётся политическая позиция европейских стран, которую он охарактеризовал как «антироссийский крестовый поход».