Посол России допустил завершение СВО «уже завтра» и назвал одно условие

Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт на Украине мог бы завершиться в кратчайшие сроки при условии начала прямого диалога между Москвой, странами Евросоюза и НАТО. Он сделал это заявление на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик, сообщает агентство Press Trust of India.