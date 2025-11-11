Посол России допустил завершение СВО «уже завтра» и назвал одно условие
Обложка © Шедеврум / Life.ru
Посол России в Индии Денис Алипов заявил, что военный конфликт на Украине мог бы завершиться в кратчайшие сроки при условии начала прямого диалога между Москвой, странами Евросоюза и НАТО. Он сделал это заявление на презентации книги «Тысячелетняя война: Россия и Запад» Ачалы Мулик, сообщает агентство Press Trust of India.
По словам дипломата, главным препятствием для мирного урегулирования остаётся политическая позиция европейских стран, которую он охарактеризовал как «антироссийский крестовый поход». Алипов отметил, что «конфликт с Украиной может закончиться завтра, если европейцы и НАТО смогут вести диалог с Москвой».
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Российская армия готовит свой последний манёвр в Красноармейске (Покровск), чтобы полностью взять город под свой контроль. Он также признался, что для ВСУ там сложилась крайне нелёгкая обстановка. Подразделения Центральной группировки войск продвинулись в Красноармейске ДНР и за сутки освободили 244 здания.
