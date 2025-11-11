Россия и США
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

11 ноября, 06:02

Появилось видео захода колонны российских военных в Красноармейск под покровом тумана

Колонна военной техники и бойцов ВС РФ зашли в Красноармейск (Покровск) под покровом тумана. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале военкор Дмитрий Стешин.

Колонна ВС РФ. Видео © Telegram / Русский тарантасъ

Колонна состоит из нагруженных мотоциклов и автомобилей без дверей, чтобы можно было быстро выпрыгнуть оттуда при приближении вражеского дрона. Техника в основном неказистая — расходный материал. Однако один из солдат на видео удивляется тому, как много вокруг собралось военнослужащих.

ВС РФ за сутки освободили 244 здания в Красноармейске
ВС РФ за сутки освободили 244 здания в Красноармейске

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Российская армия готовит свой последний манёвр в Красноармейске (Покровск), чтобы полностью взять город под свой контроль. Он также признался, что для ВСУ там сложилась крайне нелёгкая обстановка.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Владимир Озеров
