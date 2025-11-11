Россия и США
11 ноября, 10:23

Иван Охлобыстин предрёк отсутствие перемен после завершения активной фазы СВО

Иван Охлобыстин. Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

С окончанием активной фазы специальной военной операции принципиальных изменений не произойдёт, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» актёр Иван Охлобыстин. По его словам, временные улучшения возможны, однако основной процесс будет продолжаться десятилетиями.

«Активная фаза [СВО] может закончиться и в этом году, и в следующем. Но это ни к чему не приведёт», — приводит kp.ru слова Охлобыстина.

Он подчеркнул, что Россия достигнет подлинной победы, когда мир станет единым, что соответствует свойственному русскому человеку стремлению «спасти весь мир». По мнению артиста, европейские страны, стремясь реализовать заложенные военные бюджеты, могут продолжить подталкивать Украину к дальнейшей конфронтации с РФ.

Ранее Иван Охлобыстин заявил, что артисты, покинувшие Россию вскоре после начала СВО и выступившие против неё, на самом деле не имели права покидать «боевой пост». Он отметил, что не собирается оценивать их поступки, но считает подобное неприемлемым.

