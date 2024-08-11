Охлобыстин: Уехавшие из России артисты не имели права покидать "боевой пост"

Артисты, покинувшие Россию вскоре после начала специальной военной операции (СВО) и выступившие против неё, на самом деле не имели права покидать "боевой пост". Об этом журналистам заявил актёр Иван Охлобыстин, добавив, что не собирается оценивать их поступки, но считает подобное неприемлемым.

"Что касается людей, кто нас оставил, я считаю, что это не очень прилично. Вот врач даёт клятву Гиппократа, что будет спасать и лечить. А артисты и, в общем, культурная среда в тяжёлые сложные времена должны развлекать, отвлекать, утешать. Почти пастырская такая миссия. Мы не имеем права уходить с боевого поста, поскольку такая ситуация. Лучше бы это был такой светский пост, но вот так получилось, что боевой", — сказал актёр во время сопровождения группы детей из Донецка, приехавшей в "Остров Фортов" в Кронштадте.

По его словам, переезд за рубеж является личным делом каждого человека. Но лишь в том случае, если это действительно выбор и искреннее желание, а не подлое предательство и бегство. Сам же актёр отметил, что во время дальних поездок наиболее отчётливо понимает, где на самом деле нужен.