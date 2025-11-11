Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

11 ноября, 09:04

Военный эксперт раскрыл цели ударов Армии России по энергетическим объектам Украины

Удары Армии России по энергетической инфраструктуре Украины представляют собой предупреждение Киеву с целью добиться отказа от провокационных планов в отношении Запорожской АЭС, заявил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

«То есть мы даём сигнал: «Не надо нас провоцировать, потому что у нас есть возможность сделать вам в тысячу раз хуже», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.

Кроме того, атаки являются ударами возмездия за действия ВСУ против российских нефтеперерабатывающих заводов и энергообъектов. Эксперт добавил, что параллельно наносятся удары по логистическим объектам для затруднения переброски резервов противника в районы Купянска, Красноармейска и Мирнограда, чтобы предотвратить прорыв окружения.

Удары ВС РФ настолько скоординированные по времени и мощности, что большая часть территории Украины оказалась в блэкауте, однако отключение электричества во время интервью Владимира Зеленского было тщательно спланированным спектаклем, предназначенным для западных спонсоров, уверен Кнутов.

Напомним, во время интервью Владимира Зеленского с журналистом издания The Guardian в Мариинском дворце в Киеве внезапно погас свет. Кадры инцидента распространились в украинских СМИ. Однако в Раде отключение света сочли дешёвой манипуляцией.

