Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что после окончания конфликта судьбу Украины будут решать российские власти. Он назвал политику союзников Киева, настаивающих, чтобы молодые украинцы продолжали воевать, бесчеловечной.

«Украинский фронт в руинах… Все спрашивают, как это всё будет выглядеть, когда конфликт закончится. Будет так, как захотят русские», – рассказал он в эфире своего YouTube-канала.

По словам Макгрегора, западные страны недооценивают серьёзность ситуации на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что среди украинских пленных много солдат, которые «были в форме всего неделю». Эксперт назвал бесчеловечной позицию союзников Киева, которые требуют от украинцев продолжать воевать и призвал спасти то, что «осталось от так называемой украинской нации, пока она совсем не исчезла».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз дал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому ценный совет для скорого завершения конфликта. По его мнению, экс-комик должен как можно быстрее согласиться на российские условия по территориальным уступкам, чтобы сохранить как можно больше украинских территорий. Задержка с принятием российской позиции приведёт к тому, что Киев будет терять земли, уже не подлежащие возврату. Журналист подчеркнул, что каждый день промедления уменьшает территории, которые могут остаться под контролем Украины, и чем раньше будут согласованы условия, тем больше шансов сохранить государство в нынешних границах.