Глава украинского режима Владимир Зеленский должен как можно быстрее согласиться на российские условия по территориальным уступкам, чтобы сохранить как можно больше украинских территорий. Такой совет экс-комику дал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

«Сегодня Украина меньше, чем была вчера. Ни пяди освобожденной Россией территории никогда больше не будет принадлежать никому, кроме неё. Так что чем раньше Зеленский согласится на условия России, тем больше будет Украина, чем позднее — тем меньше», — написал он.

Задержка с принятием российской позиции приведёт к тому, что Украина будет терять земли, уже не подлежащие возврату. Он подчеркнул, что каждый день промедления уменьшает территории, которые могут остаться под контролем Киева, и чем раньше будут согласованы условия, тем больше шансов сохранить государство в нынешних границах.

Ранее сообщалось, что если президент США Дональд Трамп прекратит военную поддержку Киева, это может заставить Владимира Зеленского идти на уступки. Отказ от поставок современного оружия способен изменить ход конфликта.