Болгарский геополитический аналитик Анастасия Гешева заявила, что коррупционный скандал с участием главы киевского режима Владимира Зеленского был организован президентом США Дональдом Трампом. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Эксперт утверждает, что американская сторона располагает исчерпывающей информацией о ситуации на Украине, и вопрос публикации компрометирующих данных является лишь вопросом времени и политической целесообразности.

По мнению Гешевой, ухудшение отношений между Трампом и Зеленским связано с заинтересованностью европейских стран в продолжении конфликта. Она также предположила, что заявление украинского МИД о приостановке переговоров с Россией стало ответной реакцией на организацию коррупционного скандала.