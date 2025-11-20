Главы МИД ЕС обсудят американский план по урегулированию конфликта на Украине

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза на заседании в четверг, 20 ноября, рассмотрят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Конечно, сейчас мы обсудим последние новости (мирный план). То, за что мы, европейцы, всегда выступали — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нём должны участвовать украинцы и европейцы», — заявила Каллас.

Результаты дискуссии могут повлиять на дальнейшую координацию западной позиции по украинскому вопросу.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена.