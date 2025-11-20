Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 07:40

Главы МИД ЕС обсудят американский план по урегулированию конфликта на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Главы министерств иностранных дел стран Европейского союза на заседании в четверг, 20 ноября, рассмотрят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«Конечно, сейчас мы обсудим последние новости (мирный план). То, за что мы, европейцы, всегда выступали — это прочный и справедливый мир, и мы приветствуем любые усилия, направленные на достижение этой цели. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, в нём должны участвовать украинцы и европейцы», — заявила Каллас.

Результаты дискуссии могут повлиять на дальнейшую координацию западной позиции по украинскому вопросу.

Захарова предупредила ЕС о последствиях присоединения Украины: Станет непомерной ношей
Захарова предупредила ЕС о последствиях присоединения Украины: Станет непомерной ношей

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Кая Каллас
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar