Вступление Украины в Европейский союз может оказаться разрушительным для самого ЕС. Даже в странах-участницах начинают осознавать, что украинское членство станет «непомерной ношей». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вступление Украины в Европейский Союз может просто его добить теперь уже изнутри», — подчеркнула Захарова в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что эту мысль разделяет экспертное сообщество. Дипломат также высказала критику в адрес европейской бюрократии, обвинив её в приоритете расширения ЕС над интересами граждан. Захарова назвала это «действием, подрывающим благосостояние собственных граждан».

Ранее Мария Захарова заявила, что ситуацию на Украине нельзя называть коррупционным скандалом, поскольку там отсутствует нормальное правовое поле уже более 10-15 лет. Дипломат отметила, что Украина стала «отмывочной станцией» для колоссальных денег, которые изымались у украинского народа или поступали в виде помощи, чтобы затем возвращаться в западные банки через аффилированные счета.