20 ноября, 07:03

Захарова предупредила ЕС о последствиях присоединения Украины: Станет непомерной ношей

Обложка © Telegram / Мария Захарова

Вступление Украины в Европейский союз может оказаться разрушительным для самого ЕС. Даже в странах-участницах начинают осознавать, что украинское членство станет «непомерной ношей». Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вступление Украины в Европейский Союз может просто его добить теперь уже изнутри»,подчеркнула Захарова в интервью РИА «Новости».

Она отметила, что эту мысль разделяет экспертное сообщество. Дипломат также высказала критику в адрес европейской бюрократии, обвинив её в приоритете расширения ЕС над интересами граждан. Захарова назвала это «действием, подрывающим благосостояние собственных граждан».

Захарова обвинила Евросоюз в соучастии в коррупции на Украине
Захарова обвинила Евросоюз в соучастии в коррупции на Украине

Ранее Мария Захарова заявила, что ситуацию на Украине нельзя называть коррупционным скандалом, поскольку там отсутствует нормальное правовое поле уже более 10-15 лет. Дипломат отметила, что Украина стала «отмывочной станцией» для колоссальных денег, которые изымались у украинского народа или поступали в виде помощи, чтобы затем возвращаться в западные банки через аффилированные счета.

Мария Любицкая
