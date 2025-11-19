Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуацию на Украине нельзя называть коррупционным скандалом, поскольку там отсутствует нормальное правовое поле уже более 10-15 лет. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik дипломат пояснила, что понятие «скандал» предполагает нарушение устоявшегося правопорядка.

Захарова подчеркнула, что западные страны не только знали о коррупционных схемах, но и были их непосредственными участниками. По её словам, Украина стала «отмывочной станцией» для колоссальных денежных средств, которые изымались у украинского народа или поступали в виде помощи, чтобы затем возвращаться в западные банки через аффилированные счета.

«Поэтому я говорю, что то, что произошло на Украине сейчас — это не коррупционный скандал. Это вскрывшийся гнойник их мафиозной, огромной кровавой машины по перекачке денег, по продаже и распространению оружия на чёрных рынках, по отмыванию колоссальных сумм и перераспределению этих сумм. Это не скандал, это одна квадриллионная часть того, что там происходит каждый день», — заключила дипломат.