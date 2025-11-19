Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 07:21

Захарова: На Украине вскрылся «очередной гнойник мафиозной кровавой машины»

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуацию на Украине нельзя называть коррупционным скандалом, поскольку там отсутствует нормальное правовое поле уже более 10-15 лет. В эфире своей авторской программы на радио Sputnik дипломат пояснила, что понятие «скандал» предполагает нарушение устоявшегося правопорядка.

Захарова раскрыла шокирующие мотивы Зеленского по экстрадиции украинцев из ЕС
Захарова раскрыла шокирующие мотивы Зеленского по экстрадиции украинцев из ЕС

Захарова подчеркнула, что западные страны не только знали о коррупционных схемах, но и были их непосредственными участниками. По её словам, Украина стала «отмывочной станцией» для колоссальных денежных средств, которые изымались у украинского народа или поступали в виде помощи, чтобы затем возвращаться в западные банки через аффилированные счета.

«Поэтому я говорю, что то, что произошло на Украине сейчас — это не коррупционный скандал. Это вскрывшийся гнойник их мафиозной, огромной кровавой машины по перекачке денег, по продаже и распространению оружия на чёрных рынках, по отмыванию колоссальных сумм и перераспределению этих сумм. Это не скандал, это одна квадриллионная часть того, что там происходит каждый день», — заключила дипломат.

Трампа обвинили в игнорировании коррупции на Украине ради собственных амбиций
Трампа обвинили в игнорировании коррупции на Украине ради собственных амбиций

Напомним, ранее детективы НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. Однако совладельца «Квартала 95» не успели застать дома — предприниматель покинул страну за несколько часов до обысков. В деле также фигурирует секретарь СНБО Рустем Умеров, который на всякий случай уехал в длительную командировку. По данным Clash Report, он отказался возвращаться на Украину.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • МИД РФ
  • Мария Захарова
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar