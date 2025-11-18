Трампа обвинили в игнорировании коррупции на Украине ради собственных амбиций

Нарочитое «миротворчество» президента США Дональда Трампа ничуть не отличается от политики его предшественников, которая заключалась лишь в обеспечении собственных экономических интересов, уверен аналитик Алексей Белов. По его мнению, текущий коррупционный скандал на Украине представляет собой идеальный момент для американского лидера, чтобы сломить Владимира Зеленского.

Трамп может заставить Зеленского принять условия мирного договора, ранее согласованные с Россией на Аляске. Однако, как отмечает публицист в статье для 360.ru, политик будто не замечает происходящего на Украине.

«Так что каждый, кто всё ещё верит, что Трамп действительно хочет урегулировать украинский конфликт, должен осознать: ни сама СВО, ни судьба Украины его по большому счёту не интересуют. Всё это не более чем пиар, которым Штаты сегодня прикрывают собственные экспансионистские планы», — заключил эксперт.