The Economist отследила часть украденных «казначеем» Зеленского денег в Москве

Часть средств, похищенных соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем из украинской госкомпании «Энергоатом», была переведена в Москву. Соответствующая информация была опубликована в британском журнале The Economist.

Согласно данным издания, на основании секретных записей разговоров в киевских офисах и квартирах была задокументирована схема хищения не менее 100 миллионов долларов. Часть этих денег, по данным журналистов, предназначалась для перевода в российскую столицу.

«(Другая) Часть средств была выделена на строительство четырёх роскошных вилл под Киевом», — сказано в публикации.