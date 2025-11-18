The Economist отследила часть украденных «казначеем» Зеленского денег в Москве
Тимур Миндич. Обложка © djc.com.ua
Часть средств, похищенных соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем из украинской госкомпании «Энергоатом», была переведена в Москву. Соответствующая информация была опубликована в британском журнале The Economist.
Согласно данным издания, на основании секретных записей разговоров в киевских офисах и квартирах была задокументирована схема хищения не менее 100 миллионов долларов. Часть этих денег, по данным журналистов, предназначалась для перевода в российскую столицу.
«(Другая) Часть средств была выделена на строительство четырёх роскошных вилл под Киевом», — сказано в публикации.
Напомним, что детективы НАБУ вдруг начали активно «копать» под бизнесмена Тимура Миндича, развернув против него целое антикоррупционное расследование. Кто бы мог подумать, что «казначей» Зеленского и его соратники отмыли около 100 миллионов долларов в энергетической сфере. Почуяв, что дело плохо, финансист сбежал из страны, а сам побег, по данным СМИ, помогал устроить лично Зеленский.
