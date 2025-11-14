Захарова раскрыла шокирующие мотивы Зеленского по экстрадиции украинцев из ЕС
Обложка © Telegram/ МИД России
Желание властей Украины экстрадировать собственных граждан из ЕС доказывает, что цель киевского режима и лично Владимира Зеленского — уничтожить как можно больше украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Нужно уничтожить ещё больше граждан Украины. Теперь это уже понимают все. Потому что одна из его задач, помимо перераспределения колоссальных средств и махинаций с вооружениями, — ещё и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона», — сказала Захарова на брифинге.
Украинский МИД в рамках диалога с руководством НАТО и ЕС намерен добиваться передачи Украине своих граждан, которые в настоящее время находятся в следственных изоляторах или отбывают тюремное заключение на территории этих государств.
Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что его цитата была приведена не точно, сам Кислица позднее также опроверг данные о прекращении переговоров.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.