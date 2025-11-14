Желание властей Украины экстрадировать собственных граждан из ЕС доказывает, что цель киевского режима и лично Владимира Зеленского — уничтожить как можно больше украинцев. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Нужно уничтожить ещё больше граждан Украины. Теперь это уже понимают все. Потому что одна из его задач, помимо перераспределения колоссальных средств и махинаций с вооружениями, — ещё и уничтожение граждан Украины, граждан этого региона», — сказала Захарова на брифинге.

Украинский МИД в рамках диалога с руководством НАТО и ЕС намерен добиваться передачи Украине своих граждан, которые в настоящее время находятся в следственных изоляторах или отбывают тюремное заключение на территории этих государств.