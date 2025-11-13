«Будем продолжать СВО»: В Кремле ответили на слова МИД Украины о переговорах

В Кремле прокомментировали слова замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о переговорах с Россией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что РФ будет продолжать специальную военную операцию, раз уж Киев не готов к диалогу.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом», — сказал представитель Кремля.