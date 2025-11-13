«Будем продолжать СВО»: В Кремле ответили на слова МИД Украины о переговорах
Песков в ответ на слова Кислицы о переговорах заявил, что Россия продолжит СВО
В Кремле прокомментировали слова замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о переговорах с Россией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что РФ будет продолжать специальную военную операцию, раз уж Киев не готов к диалогу.
«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом», — сказал представитель Кремля.
Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что его цитата была приведена не точно, сам Кислица позднее также опроверг данные о прекращении переговоров.
