13 ноября, 10:20

«Будем продолжать СВО»: В Кремле ответили на слова МИД Украины о переговорах

Песков в ответ на слова Кислицы о переговорах заявил, что Россия продолжит СВО

Обложка © Life.ru

В Кремле прокомментировали слова замглавы МИД Украины Сергея Кислицы о переговорах с Россией. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что РФ будет продолжать специальную военную операцию, раз уж Киев не готов к диалогу.

«За неимением возможности дальше продолжать разговор, разумеется, будем продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь тех целей, которые были сформулированы верховным главнокомандующим и президентом», — сказал представитель Кремля.

Напомним, ранее сообщалось, что первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица в интервью британской газете Times заявил о выходе Киева из переговоров. Украинские СМИ процитировали дипломата, указав, что переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что его цитата была приведена не точно, сам Кислица позднее также опроверг данные о прекращении переговоров.

В МИД РФ рассказали о препятствиях Киева для продолжения переговоров
В МИД РФ рассказали о препятствиях Киева для продолжения переговоров

