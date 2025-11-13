В МИД РФ рассказали о препятствиях Киева для продолжения переговоров

Россия выполнила все необходимые шаги для возобновления переговоров с Украиной. Об этом заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

Он сообщил, что переговоры находятся в состоянии паузы уже более 100 дней. Россия сделала всё возможное, чтобы процесс продолжился. По словам дипломата, первоначально Украина фактически заблокировала переговорный процесс, не предпринимая реальных действий для его возобновления.

Посол отметил, что Киев стремился заблокировать переговоры «чужими руками», обвиняя Россию в отсутствии желания заключить мир.

«По факту сейчас они сами были вынуждены признать, что Украина ничего не способна сделать в рамках переговорного процесса», — приводят комментарий Мирошника «Известия».

Как сообщал Life.ru, недопонимание о прекращении переговоров возникли после выхода публикации британской газеты The Times с комментариями первого заместителя министра иностранных дел Украины Сергея Кислицы. Украинские СМИ процитировали дипломата, якобы переговорный процесс с Россией официально прекращён. Однако оказалось, что его цитата была приведена не точно, сам Кислица позднее также опроверг данные о прекращении переговоров, призвав отличать выдумки журналистов от официальных слов.