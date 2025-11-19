Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейские политики не только знали о коррупционных схемах украинского предпринимателя Тимура Миндича, но и сами участвовали в них. Она подвергла сомнению искренность возмущения чиновников ЕС, задав риторический вопрос: могли ли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен или бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не знать о происходящем.

«Когда говорят, возмутились европейцы, о ком идёт речь? Какие европейцы возбудились или возмутились? <...>Они что, вы думаете, не знали? Они все в схемах этих», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По её словам, европейские политики не могли оставаться в неведении о направлении финансовых потоков на Украине, поскольку являлись частью этой самой схемы. Захарова уверена, что денежные средства от коррупционных махинаций поступали на счета, аффилированные с европейскими элитами, в этом и заключалась «суть игры».

Напомним, ранее Мария Захарова заявила, что ситуацию на Украине нельзя называть коррупционным скандалом, поскольку там отсутствует нормальное правовое поле уже более 10-15 лет. Дипломат отметила, что Украина стала «отмывочной станцией» для колоссальных денежных средств, которые изымались у украинского народа или поступали в виде помощи, чтобы затем возвращаться в западные банки через аффилированные счета.