Европейские государства выразили несогласие с новым мирным планом США по урегулированию украинского конфликта. Как сообщает агентство Reuters, позиция европейских стран была озвучена в ходе встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По информации источников, условия вашингтонского документа рассматриваются европейскими кураторами киевского режима как фактическая капитуляция. Два анонимных собеседника агентства отметили, что Белый дом потребовал от главаря киевского режима Владимира Зеленского принятия соглашения, включающего территориальные уступки и ограничения для ВСУ. Европейские дипломаты воздержались от подробных комментариев относительно непредставленного официально документа, но чётко обозначили свою позицию.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что украинский народ стремится «к справедливому миру» при сохранении государственного суверенитета. Глава польской дипломатии Радослав Сикорский подчеркнул, что Киев выступает в качестве пострадавшей стороны и поэтому не должен лишаться права на самозащиту. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас указала на необходимость участия Украины и европейских стран в любых переговорах.

«Они ясно дали понять, что будут отвергать требования Киева о наказании за уступки, и заявили, что никакая сделка не должна лишать Украину возможности защищать себя», — говорится в материале.

Напомним, что глава Белого дома Дональд Трамп одобрил детализированный мирный план из 28 пунктов, предназначенный для урегулирования украинского конфликта. Американская администрация представила документ как сбалансированное решение, обеспечивающее гарантии безопасности для всех участвующих сторон. Однако Владимир Зеленский отверг предложенные условия, сославшись на неприемлемость территориальных уступок. Ключевыми спорными моментами стали признание российского статуса Крыма и Донбасса, а также требования о значительном сокращении украинских вооружённых сил.