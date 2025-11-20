«Неприятная неожиданность»: В Госдуме объяснили, почему новый план Трампа шокировал Зеленского и ЕС

Пока информация неофициальная, мы можем судить о содержании этого плана из разных источников СМИ, но при этом нельзя исключать, что скоро данный план будет представлен Штатами официально. Для Киева и Европы стало неприятной неожиданностью появление некоего мирного плана, который с ними не обсуждали.