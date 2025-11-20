Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
20 ноября, 12:02

«Неприятная неожиданность»: В Госдуме объяснили, почему новый план Трампа шокировал Зеленского и ЕС

Депутат Белик допустил, что США скоро официально представят новый мирный план по Украине

Обложка © ТАСС / АР

Член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал Life.ru информацию о тайном плане США по урегулированию украинского конфликта. Согласно данным западных СМИ, Вашингтон якобы совместно с Москвой разрабатывает документ из 28 пунктов, что вызвало резкую реакцию в Киеве и европейских столицах.

Пока информация неофициальная, мы можем судить о содержании этого плана из разных источников СМИ, но при этом нельзя исключать, что скоро данный план будет представлен Штатами официально. Для Киева и Европы стало неприятной неожиданностью появление некоего мирного плана, который с ними не обсуждали.

Белик подчеркнул, что опубликованные в прессе пункты плана свидетельствуют о «здравом взгляде США на сложившиеся реалии». Политик также обратил внимание на изменение позиции Вашингтона.

Ни киевский режим, ни его европейские кураторы не ожидали, что президент США Дональд Трамп и его сторонники также могут принимать более жёсткие позиции, требуя от Киева и Европы пересмотреть свои действия и подходы к конфликту и наконец-то положить конец саботированию мирного трека.

Депутат предположил, что Украина и ЕС могут быть вынуждены принять план как свершившийся факт, особенно учитывая сложное внутреннее положение Киева, погрязшего в коррупционных скандалах. По мнению Белика, это значительно ослабляет переговорные позиции Зеленского, который «не только тормозит мирный процесс, но и является предметом раздражения в США».

Радиостанция Судного дня вышла в эфир после новостей о новом плане Трампа по Украине
Радиостанция Судного дня вышла в эфир после новостей о новом плане Трампа по Украине

Ранее Life.ru писал, что экс-комик Владимир Зеленский отказался обсуждать новый план США по урегулированию конфликта. Из-за этого встреча американского спецпосланника США Стива Уиткоффа с главарём киевского режима в Турции была отменена. А сегодня, 20 ноября, главы МИД стран ЕС также проведут совещание, на котором обсудят предложенный США план урегулирования конфликта на Украине.

Ольга Годуненко
