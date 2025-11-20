Россия и США
20 ноября, 10:44

Радиостанция Судного дня вышла в эфир после новостей о новом плане Трампа по Украине

Обложка © Life.ru/ Шедеврум

Радиостанция УВБ-76, известная как радио Судного дня, неожиданно повторила шифровку «КОММЕРСАНТ» — она прозвучала в 11:04 по Москве. Это слово уже фиксировалось в эфире весной 2023 года.

Сигнал появился вскоре после сообщений о том, что США подготовили новый план урегулирования конфликта на Украине и консультировались по нему с Россией. Кроме того, в 12:44 в эфире прозвучало слово «ЛЕЩОХЛЕВ».

Радио Судного дня выдало загадочное сообщение, когда на часах застыло «число ангелов»

Напомним, что 17 ноября в эфире радиостанции прозвучали слова «ЛАТВИЯ», «ЛЕСОЛЕД», «ПОШЛЫЙ» и ещё три кодовых слова. УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Большую часть эфира она заполняет характерным жужжанием, за что и получила прозвище «Жужжалка».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Полина Никифорова
