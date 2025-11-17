Радио Судного дня выдало загадочное сообщение, когда на часах застыло «число ангелов»

Радиостанция УВБ-76, которую прозвали в народе «жужжалкой» или радио Судного дня, передала в эфир очередное загадочное сообщение, над которым уже ломают головы любители конспирологии. Об этом сообщает проект, который отслеживает работу станции.

«НЖТИ 37774 ЖЕРЕБОСТЬ», — прозвучало на радиоволне.

Сигнал был зафиксирован сегодня, 17 ноября, в 11:11 по московскому времени. Это число называет «зеркальным часом» или «числом ангелов»

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Большую часть эфира она заполняет характерным жужжанием, за что и получила прозвище «жужжалка». Сообщения, которые она периодически передаёт, часто связывают в соцсетях с глобальными событиями. Роскомнадзор заявлял, что данные о работе этой частоты не являются общедоступными.

До этого радио Судного дня временно прекращала трансляцию из-за потери сигнала. Причиной стало отключение электроэнергии после удара беспилотника по подстанции.