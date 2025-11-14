Радиостанция Судного дня УВБ-76 прекратила вещание из-за удара БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ktsdesign
Радиостанция УВБ-76, известная как Радиостанция Судного дня, временно прекратит транслировать сигнал. Причиной стало отключение электроэнергии после удара беспилотника по подстанции. Соответствующую информацию разместили в Telegram-канале «УВБ-76 эфир», который отслеживает активность радиостанции.
«Трансляции временно не будет. Проблема в отключении электроэнергии из-за попадания по подстанции БПЛА», — сообщается в публикации.
Где именно расположена подстанция загадочного радио, авторы канала не уточнили.
Стоит отметить, что перед этим, 13 ноября, таинственная «жужжалка» вышла в эфир со словом «симомор». Сигнал с этим словом зафиксировали вечером в 18:35 по московскому времени.
