13 ноября, 17:15

Радио Судного дня вышло в эфир со вторым словом за день

Обложка © Шедеврум

Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка» или радиостанция «Судного дня» передала очередное необычное сообщение. Сигнал был зафиксирован сегодня в 18:35 по мск.

«2е сообщение за сегодня. 13.11.25 18:35 по мск. НЖТИ 38014 СИМОМОР 0808 2023», — говорится в сообщении.

Радио Судного дня передало третье загадочное сообщение за день

Ранее в эфире знаменитой радиостанции Судного дня второй раз прозвучало слово «ржавленье». Повтор сигнала от 19 февраля 2022 года заставляет аналитиков строить догадки о причинах его вторичной передачи. Это происходит на фоне участившихся в последнее время сеансов связи, одним из которых стал выход в эфир нового кода — слова «анкерный» — 10 ноября.

