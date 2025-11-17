Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 ноября, 12:17

Пошлый оцинковщик: Радио Судного дня разразилось уже шестью сообщениями за день

Радио Судного дня опубликовало ещё пять сообщений, включая «пошлый» и «Латвия»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Enrique Ramos

Целых пять сообщений выдала радиостанция УВБ-76, прозванная в народе «Жужжалкой» или радио Судного дня. Сообщения передавались в период с 12:36 мск до 14:40 мск. Первым прозвучало слово «ОЦИНКОВЩИК».

За ним, в 12:43 прозвучало слово «ЛЕСОЛЕД». В 14:04 был зафиксирован сигнал «БОЛОНСКИЙ». Спустя примерно полчаса в эфире прозвучало слово «ПОШЛЫЙ». Завершило цепочку сообщений слово «ЛАТВИЯ» в 14:40.

Радиостанция Судного дня УВБ-76 прекратила вещание из-за удара БПЛА
Радиостанция Судного дня УВБ-76 прекратила вещание из-за удара БПЛА

Всего за сегодня в эфире радио Судного дня прозвучало шесть слов. Первое сообщение было зафиксировано в 11:11. Оно содержало слово «ЖЕРЕБОСТЬ».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Радиостанция «Судного дня»
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar