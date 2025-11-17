Пошлый оцинковщик: Радио Судного дня разразилось уже шестью сообщениями за день

Целых пять сообщений выдала радиостанция УВБ-76, прозванная в народе «Жужжалкой» или радио Судного дня. Сообщения передавались в период с 12:36 мск до 14:40 мск. Первым прозвучало слово «ОЦИНКОВЩИК».

За ним, в 12:43 прозвучало слово «ЛЕСОЛЕД». В 14:04 был зафиксирован сигнал «БОЛОНСКИЙ». Спустя примерно полчаса в эфире прозвучало слово «ПОШЛЫЙ». Завершило цепочку сообщений слово «ЛАТВИЯ» в 14:40.

Всего за сегодня в эфире радио Судного дня прозвучало шесть слов. Первое сообщение было зафиксировано в 11:11. Оно содержало слово «ЖЕРЕБОСТЬ».