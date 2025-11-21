Предложенный Соединёнными Штатами план урегулирования, по мнению украинских чиновников, был обнародован именно в момент коррупционного скандала в Киеве. Данную информацию передаёт телеканал NBC со ссылкой на источник в правительственных кругах Украины.

Обнародованный документ включает в себя 28 конкретных пунктов. Согласно его положениям, Крымский полуостров, а также Донецкая и Луганская области должны быть признаны де-факто российскими территориями. Украина, в свою очередь, должна будет вывести свои вооружённые формирования с подконтрольных ей участков Донбасса и конституционно закрепить статус безъядерного государства, отказавшись от членства в НАТО.

Украинская сторона обратила внимание на то, что данный план был выдвинут в период ослабления позиций руководства страны. Источник, близкий к правительству, пояснил, что киевские чиновники не считают подобное совпадение случайным. По их мнению, публикация документа была приурочена к неблагоприятному для Украины внутриполитическому моменту.