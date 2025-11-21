Украина заподозрила США в намеренном появлении мирного плана в момент коррупционного скандала
Предложенный Соединёнными Штатами план урегулирования, по мнению украинских чиновников, был обнародован именно в момент коррупционного скандала в Киеве. Данную информацию передаёт телеканал NBC со ссылкой на источник в правительственных кругах Украины.
Обнародованный документ включает в себя 28 конкретных пунктов. Согласно его положениям, Крымский полуостров, а также Донецкая и Луганская области должны быть признаны де-факто российскими территориями. Украина, в свою очередь, должна будет вывести свои вооружённые формирования с подконтрольных ей участков Донбасса и конституционно закрепить статус безъядерного государства, отказавшись от членства в НАТО.
Украинская сторона обратила внимание на то, что данный план был выдвинут в период ослабления позиций руководства страны. Источник, близкий к правительству, пояснил, что киевские чиновники не считают подобное совпадение случайным. По их мнению, публикация документа была приурочена к неблагоприятному для Украины внутриполитическому моменту.
Напомним, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыски по адресу Тимура Миндича, которого считают соратником и так называемым «кошельком» Владимира Зеленского. Согласно обвинительному заключению НАБУ, фамилия главаря киевского режима фигурирует в документах расследования. Следствие полагает, что предприниматель использовал свои личные связи с бывшим комиком, а также с рядом высокопоставленных государственных служащих. Предполагается, что он организовал сложную схему, позволявшую легализовать денежные средства в обход ограничений, установленных в период военного положения. Данная схема действовала продолжительное время.
