Американский политолог Адриан Каратницкий выразил мнение, что продолжающийся коррупционный кризис на Украине критически ослабил позиции главаря киевского режима Владимира Зеленского, сделав его, согласно американской политической терминологии, «хромой уткой».

В своей статье для Politico Каратницкий заявил, что этот скандал нанёс значительный ущерб имиджу страны и подорвал доверие к главе государства. Он отметил, что хотя личная причастность Зеленского к коррупционным схемам не доказана, его модель управления, основанная на лояльности «друзей и приятелей», оказалась провальной и вызвала «сейсмические сдвиги» и широкое озлобление среди населения.

Политолог указал, что недовольство «чрезмерно централизованным и авторитарным» стилем правления существовало и ранее, подталкивая граждан к поиску новых лидеров. Каратницкий сослался на данные депутата Ярослава Железняка, согласно которым уровень поддержки президента опустился до 25%. Более того, эксперт проинформировал, что лица, близкие к Зеленскому, анонимно высказывают предположение, что он может отказаться от участия в следующих выборах, как только появится такая возможность, из-за разрушительного эффекта скандала.

По мнению Каратницкого, отсутствие массовых протестов объясняется страхом дестабилизации. Он заключил, что для исправления ситуации Зеленскому необходимо срочно восстановить доверие общества и международных доноров, убедив их в "эффективности и прозрачности" управления. Среди необходимых мер эксперт выделил назначение технократического правительства. Кроме того, Каратницкий настоятельно рекомендовал президенту сузить свою деятельность исключительно сферами обороны, безопасности и внешней политики, передав больше полномочий парламенту и правительству, а также сократив влияние личных советников. Он предупредил, что невыполнение этих рекомендаций приведет к тому, что "другие сделают это за него".