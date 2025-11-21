Окружение главаря киевского режима Владимира Зеленского на фоне низких рейтингов и коррупционного кризиса советует ему не идти на второй срок. Об этом сообщает Politico.

«Поддержка Зеленского настолько низка, а коррупционный кризис настолько разрушителен, что, выступая анонимно, люди, тесно сотрудничавшие с президентом и его ближайшим окружением, теперь намекают, что ему, возможно, не стоит баллотироваться на второй срок, как только обстоятельства позволят провести голосование», — сказано в публикации газеты.

Примечательно, что аналогичной точки зрения, если верить анонимным свидетельствам, придерживается и самая близкая ему соратница — супруга Елена Зеленская. Её позиция усиливает давление на амбиции главаря Незалежной, заставляя его спуститься с небес на Землю и наконец принять реальность, в которой он не является и никогда не являлся управленцем государства.

Тема будущих выборов на Украине выходит за рамки внутренней политики и приобретает международное звучание. Она фигурирует в качестве одного из ключевых пунктов в новом плане урегулирования, который был анонсирован президентом США Дональдом Трампом.

Ранее Life.ru сообщал, что американский президент Дональд Трамп может заблокировать дела против главаря киевского режима Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, если бывший комик поддержит предложённую Соединёнными Штатами стратегию мирного урегулирования. Республиканец имеет влияние на НАБУ и САП. В случае согласия с планом Зеленский также получит возможность ограничить активность политических противников. Напомним, сотрудники НАБУ провели обыски у Тимура Миндича, которого называют соратником и «кошельком» Владимира Зеленского. В деле фигурирует и секретарь СНБО Рустем Умеров.