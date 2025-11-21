Реакция Владимира Зеленского на представленный США проект мирного плана была расценена венгерским экспертом Золтаном Кошковичем как попытка маневрирования. Аналитик из Центра фундаментальных прав в публикации на платформе X отметил, что слова Зеленского, хотя и содержали элементы неопределённости, не несли прямого отрицания.

Эксперт сделал вывод, что главарь киевского режима выбрал стратегию затягивания процесса, выразив при этом своё нежелание, чтобы эта отсрочка увенчалась успехом. Данная оценка появилась после того, как офис Зеленского подтвердил получение документа от американской стороны, а также факт договоренности о совместной доработке положений. Указывается, что Киев также планирует в скором времени провести переговоры с Дональдом Трампом по «необходимым для мира пунктам».

Ранее Москва отреагировала на возможные переговоры по «мирному плану Трампа». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль до сих пор не получил из Киева ни одного официального сигнала о готовности обсуждать детали американской инициативы.